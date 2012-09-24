Дизайн плаката для выставки

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт16 заявок230 просмотров

Рекламный Плакат – 3,0 м на 1,5 м.

Место использования – выставка «Металлообработка. Урал-2012».

Цель – привлечь людей на стенд.

На плакате должно быть лого и название компании «ИНТЕРТУЛМАШ», а также должен быть изображен логотип PRYOR (см. приложенные файлы) Фон - белый

Логотипы должны находиться в верхней части плаката и быть на одном уровне.

Содержание плаката:

1. На плакате должны быть изображения с оборудованием (см. приложенные файлы)

2. Лозунг плаката – «Поставь метку!»

А также надпись – «Вы все еще маркируете вручную?!»

3. Слова

• Ударно-точечные маркираторы

• Лазерные маркираторы

• Система идентификации и прослеживаемости (мельче)

4. Картинки оборудования – высылаю их с ТЗ.

5. Контакты – (495) 668-13-58, www.itmash.ru, [email protected]

См. также пример плаката с девушкой Plakat_2000x1000_preview (есть исходники) – по сути должно быть что-то подобное, но строже, без девушки и с другими картиками.

подробное ТЗ в файле

13 лет назад
bbogatyr
41 год
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Макет листовки А6 и визитки

    Необходимо сделать листовку формата A6(текст листовки предоставим выбранному исполнителю) для организации занимающейся прокатам оборудования для стрельбы по тарелочкам, на листовке желательно присутствие тарелочек для стрельбы, оружия, можно стрелков. В той же стилистике необходимо разработать ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Буклет-меню.

    $125

    Нужно сделать буклет, предыдущая версия в аттаче. (есть её исходники) Сейчас добавляется 40 наименований и изменяется формат (больше фотки, меньше пустого места, примерная раскладка в аттаче, но нужно что-бы дизайнер думал как лучше скомпоновать, ...

    Верстка полиграфии3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Флаер

    $50

    Нужен флаерт 9см х20см с русским техтом,дизаин ест идея нужна сделать фаил для пичяти.

    Верстка полиграфии31 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать 2 макета для интерьерной печати.

    $50

    Доброго времени. Необходимо подготовить для интерьерной печати 2 макета. Технические требования: форматы файлов в порядке предпочтения: *.tif — TIFF, растровый файл, без внедренного цветового профиля и альфа-каналов. Все слои должны ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • План эвакуации.

    Требуется отрисовать план эвакуации из помещения. План должен быть отрисован в строгом соответствии с ГОСТ Р 12.2.143–2009 В сети Интернет масса примеров его применения, а так же образцов, и уже прорисованных обозначений. ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад