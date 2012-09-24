Сделать диз. односторонней визитки и флаера 15*20 тематика детская одежда www.tdvasilek.ru в стиле сайта
Дизайн плаката для выставки
Рекламный Плакат – 3,0 м на 1,5 м.
Место использования – выставка «Металлообработка. Урал-2012».
Цель – привлечь людей на стенд.
На плакате должно быть лого и название компании «ИНТЕРТУЛМАШ», а также должен быть изображен логотип PRYOR (см. приложенные файлы) Фон - белый
Логотипы должны находиться в верхней части плаката и быть на одном уровне.
Содержание плаката:
1. На плакате должны быть изображения с оборудованием (см. приложенные файлы)
2. Лозунг плаката – «Поставь метку!»
А также надпись – «Вы все еще маркируете вручную?!»
3. Слова
• Ударно-точечные маркираторы
• Лазерные маркираторы
• Система идентификации и прослеживаемости (мельче)
4. Картинки оборудования – высылаю их с ТЗ.
5. Контакты – (495) 668-13-58, www.itmash.ru, [email protected]
См. также пример плаката с девушкой Plakat_2000x1000_preview (есть исходники) – по сути должно быть что-то подобное, но строже, без девушки и с другими картиками.
подробное ТЗ в файле
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Верстка полиграфии61 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
Требуется сделать календарь на 2013 год с изображением греко-римской борьбы, календарь должен быть гармоничный, красочный, стильный. Пишите цену и сроки.Закрыт13 лет назад
Необходимо сделать листовку формата A6(текст листовки предоставим выбранному исполнителю) для организации занимающейся прокатам оборудования для стрельбы по тарелочкам, на листовке желательно присутствие тарелочек для стрельбы, оружия, можно стрелков. В той же стилистике необходимо разработать ...Завершен13 лет назад
- $125
Нужно сделать буклет, предыдущая версия в аттаче. (есть её исходники) Сейчас добавляется 40 наименований и изменяется формат (больше фотки, меньше пустого места, примерная раскладка в аттаче, но нужно что-бы дизайнер думал как лучше скомпоновать, ...Верстка полиграфии3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужен флаерт 9см х20см с русским техтом,дизаин ест идея нужна сделать фаил для пичяти.Верстка полиграфии31 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Доброго времени. Необходимо подготовить для интерьерной печати 2 макета. Технические требования: форматы файлов в порядке предпочтения: *.tif — TIFF, растровый файл, без внедренного цветового профиля и альфа-каналов. Все слои должны ...Завершен13 лет назад
нужно из борда сделать ситилайт. макет нужен на завтра.Завершен13 лет назад
- $30
Требуется переработать имеющийся баннер в более яркий, информативный и интересный, используя цвета с логотипа!Завершен13 лет назад
перевести изображение в вектор в формат А2, есть макет в psd, картинка макета прилагается. есть все необходимоеЗавершен13 лет назад
Требуется отрисовать план эвакуации из помещения. План должен быть отрисован в строгом соответствии с ГОСТ Р 12.2.143–2009 В сети Интернет масса примеров его применения, а так же образцов, и уже прорисованных обозначений. ...Завершен13 лет назад