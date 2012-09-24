Дизайн плаката для выставки

Рекламный Плакат – 3,0 м на 1,5 м.

Место использования – выставка «Металлообработка. Урал-2012».

Цель – привлечь людей на стенд.

На плакате должно быть лого и название компании «ИНТЕРТУЛМАШ», а также должен быть изображен логотип PRYOR (см. приложенные файлы) Фон - белый

Логотипы должны находиться в верхней части плаката и быть на одном уровне.

Содержание плаката:

1. На плакате должны быть изображения с оборудованием (см. приложенные файлы)

2. Лозунг плаката – «Поставь метку!»

А также надпись – «Вы все еще маркируете вручную?!»

3. Слова

• Ударно-точечные маркираторы

• Лазерные маркираторы

• Система идентификации и прослеживаемости (мельче)

4. Картинки оборудования – высылаю их с ТЗ.

5. Контакты – (495) 668-13-58, www.itmash.ru, [email protected]

См. также пример плаката с девушкой Plakat_2000x1000_preview (есть исходники) – по сути должно быть что-то подобное, но строже, без девушки и с другими картиками.

подробное ТЗ в файле