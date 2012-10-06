План эвакуации.

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен4 заявки273 просмотра

Требуется отрисовать план эвакуации из помещения.

План должен быть отрисован в строгом соответствии с ГОСТ Р 12.2.143–2009

В сети Интернет масса примеров его применения, а так же образцов, и уже прорисованных обозначений.

Имеется сканированный план помещения, и старые планы.

Оплата исключительно электронными деньгами. Никаких предоплат.

Исполнитель, который будет назначен на это задание, при грамотном исполнении его, получит заказ еще на 15 планов.

И в принципе мы ищем удаленщика на постоянную работу по данном направлению (10–40 планов в месяц).

Для прорисовски планов эвакуации есть програмный продукт «План эвакуации» (вроде актуальный релиз v. 7.0, но могу ошибаться). Программа лицензируется, есть пробный период, но без поддержки сохранения и печати. На ру-борде можно найти ломанную версию.

Внимание! Так же в сети Интернет попадается якобы кряк на данную программу, при его запуске ничего не происходит, а потом флэш-плейер просит установить обновление, если установите обновление, то поимеете проблемы с компьютером.

В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут проигнорированы, и в рамках тендера рассматриваться не будут). В рамках тендера пожалуйста указывайте свою цену и сроки. Предложения без цены не рассматриваются. Обращения иными методами коммуникации, кроме сообщений в тендере, не рассматриваются и игнорируются.

ВНИМАНИЕ!

В специальной форме указывайте срок изготовления и стоимость, когда размещаете свое предложение.

13 лет назад
jumbo
Юрий 
51 год
19 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Sidds
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$20
2 дня
Виталий великолепно справился с поставленной задачей. Быстро, качественно и грамотно. Планируем дальнейшее сотрудничество с данным фрилансером. jumbosic
Отлично поставленно ТЗ и прекрасное объяснение своих целей и задач, своевременная оплата. спасибо. будем работать дальше.

Заявки фрилансеров

Sidds
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Редизайн календаря, блокнота, бумажных пакетов

    Добрый день. Вкратце задача такая: На базе дизайнов блокнота и календаря прошлого года, сделать календари, блокноты и пакеты на год следующий 1 - делали блокнот А3, база остается та же, ...

    Верстка полиграфии8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нарисовать в векторе свадебный номер на авто

    Нужно несколько вариантов, пример: http://avto-v-arendu.com.ua/svadebnie_nomera.html Флаг России и своего нас.пункта предоставлю исполнителю в формате cdr, шаблоны желательны тоже в cdr/ 1. Сначала нужно сделать вариант из прикрепленного файла так, чтоб ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Визитка, листовка на основе макетов из вложения

    $67

    ТЗ на разработку макетов для проекта http://mitsubishinamkade.ru/ Все данные, указанные на макетах – корректные. Обязательно использовать логотип мицубиси. НО! Следует избавиться в процессе их портирования в ...

    PHP
    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Фирменный бланк

    $50

    Нужен макет: 1. фирменного бланка А4, 2. тетради формата А4 для записей в линейку 0,8 см., 3. блока бумаг 9х9 см, для записей ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Openoffice writer: шаблон фирменного бланка

    Дизайн фирменного бланка в формате svg (в программе Inkscape) нужно спрограммировать в шаблон для openoffice writer. Аккуратно и предельно точно. Оплата договорная, перевод на вебмани по факту (без предоплаты), связь по мейлу и возможность ...

    Верстка полиграфии3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Листовка

    $15

    Дизайн флаера для агентства недвижимость разных размеров на основе сайта realtylab.info и визитки. в кривых не прилагается визитка, недопустимый формат, пришлю по почте Должен быть стильный изысканный дизайн, который привлекает внимание и запоминается. ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Макет визитки для двусторонней печати

    Требуется быстро сделать макет визитной карточки (печать с двух сторон) по предложенному образцу. Предоставляется старый готовый макет. Дополнительная задача, собрать задний фон из повторяющихся изображений. Изображения даются в псд. Макет должен ...

    Верстка полиграфии15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рекламный плакат

    Добрый день, уважаемые Фрилансеры :) Необходимо сделать рекламный плакат, нарисовать. Сложностей впринципе нет, что будет: ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Разработать дизайн дисконтной карты

    $50

    1. Разработать дизайн дисконтной карты для Компании ФОРМАН (Компания специализируется на продаже ПВХ окон, дверей, Межкомнатных шпонированных, ламинированных и Металлических входных дверей) - лицевая часть полностью на ваше усмотрение, единственное просьба следовать шаблону оформления дисконтной ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад