Редизайн календаря, блокнота, бумажных пакетов

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт8 заявок201 просмотр

Добрый день.

Вкратце задача такая:

На базе дизайнов блокнота и календаря прошлого года, сделать календари, блокноты и пакеты на год следующий

1 - делали блокнот А3, база остается та же, услуга строительства банков остается та же, добавить в дизайн новые элементы, может чуть изменить цветовую гамму, на задний фон иллюстрацию ячеек депозитных например добавить.

2 - сделать два вида календарей, стандартные трехлистник (квартальник) и большой перекидной настенный А2. Опять же на базе календаря прошлого года и новых элементов дизайна с блокнота.

3 - сделать дизайн бумажных пакетов с элементами фирменного стиля из блокнота и календарей.

Рабочие скрины по прошлому году во вложении. Есть исходники.

Что важно понимать: требуется ответственный, профессиональный, креативный исполнитель. Заказчик требовательный, ожидаем от исполнителя не только визуализации наших мыслей, но и его собственные идеи. Возможно значительное количество вариантов. Просим это учесть,возможна итоговая оплата от кол-ва варианта, которые придется нам с вами перебрать. А возможно и не придется перебирать, если попадем с первого раза :)

Главное, чтобы дизайн нес идею "строительства банка под ключ", серьезности компании, нацеленности на клиента и прочей марктетингоориентированной бла-бла.

Жду ваших предложений.

PS календарь огромный, сюда не помещается, добавил только вверх. был с оригинальным, индивидуальным размером и сеткой. делаем стандартный на след год.

13 лет назад
techmaster
Андрей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нарисовать в векторе свадебный номер на авто

    Нужно несколько вариантов, пример: http://avto-v-arendu.com.ua/svadebnie_nomera.html Флаг России и своего нас.пункта предоставлю исполнителю в формате cdr, шаблоны желательны тоже в cdr/ 1. Сначала нужно сделать вариант из прикрепленного файла так, чтоб ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Визитка, листовка на основе макетов из вложения

    $67

    ТЗ на разработку макетов для проекта http://mitsubishinamkade.ru/ Все данные, указанные на макетах – корректные. Обязательно использовать логотип мицубиси. НО! Следует избавиться в процессе их портирования в ...

    PHP
    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Фирменный бланк

    $50

    Нужен макет: 1. фирменного бланка А4, 2. тетради формата А4 для записей в линейку 0,8 см., 3. блока бумаг 9х9 см, для записей ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Openoffice writer: шаблон фирменного бланка

    Дизайн фирменного бланка в формате svg (в программе Inkscape) нужно спрограммировать в шаблон для openoffice writer. Аккуратно и предельно точно. Оплата договорная, перевод на вебмани по факту (без предоплаты), связь по мейлу и возможность ...

    Верстка полиграфии3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Листовка

    $15

    Дизайн флаера для агентства недвижимость разных размеров на основе сайта realtylab.info и визитки. в кривых не прилагается визитка, недопустимый формат, пришлю по почте Должен быть стильный изысканный дизайн, который привлекает внимание и запоминается. ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Макет визитки для двусторонней печати

    Требуется быстро сделать макет визитной карточки (печать с двух сторон) по предложенному образцу. Предоставляется старый готовый макет. Дополнительная задача, собрать задний фон из повторяющихся изображений. Изображения даются в псд. Макет должен ...

    Верстка полиграфии15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рекламный плакат

    Добрый день, уважаемые Фрилансеры :) Необходимо сделать рекламный плакат, нарисовать. Сложностей впринципе нет, что будет: ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Разработать дизайн дисконтной карты

    $50

    1. Разработать дизайн дисконтной карты для Компании ФОРМАН (Компания специализируется на продаже ПВХ окон, дверей, Межкомнатных шпонированных, ламинированных и Металлических входных дверей) - лицевая часть полностью на ваше усмотрение, единственное просьба следовать шаблону оформления дисконтной ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад