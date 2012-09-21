Нужно несколько вариантов, пример: http://avto-v-arendu.com.ua/svadebnie_nomera.html Флаг России и своего нас.пункта предоставлю исполнителю в формате cdr, шаблоны желательны тоже в cdr/ 1. Сначала нужно сделать вариант из прикрепленного файла так, чтоб ...
Редизайн календаря, блокнота, бумажных пакетов
Добрый день.
Вкратце задача такая:
На базе дизайнов блокнота и календаря прошлого года, сделать календари, блокноты и пакеты на год следующий
1 - делали блокнот А3, база остается та же, услуга строительства банков остается та же, добавить в дизайн новые элементы, может чуть изменить цветовую гамму, на задний фон иллюстрацию ячеек депозитных например добавить.
2 - сделать два вида календарей, стандартные трехлистник (квартальник) и большой перекидной настенный А2. Опять же на базе календаря прошлого года и новых элементов дизайна с блокнота.
3 - сделать дизайн бумажных пакетов с элементами фирменного стиля из блокнота и календарей.
Рабочие скрины по прошлому году во вложении. Есть исходники.
Что важно понимать: требуется ответственный, профессиональный, креативный исполнитель. Заказчик требовательный, ожидаем от исполнителя не только визуализации наших мыслей, но и его собственные идеи. Возможно значительное количество вариантов. Просим это учесть,возможна итоговая оплата от кол-ва варианта, которые придется нам с вами перебрать. А возможно и не придется перебирать, если попадем с первого раза :)
Главное, чтобы дизайн нес идею "строительства банка под ключ", серьезности компании, нацеленности на клиента и прочей марктетингоориентированной бла-бла.
Жду ваших предложений.
PS календарь огромный, сюда не помещается, добавил только вверх. был с оригинальным, индивидуальным размером и сеткой. делаем стандартный на след год.
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