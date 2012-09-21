Редизайн календаря, блокнота, бумажных пакетов

Добрый день.

Вкратце задача такая:

На базе дизайнов блокнота и календаря прошлого года, сделать календари, блокноты и пакеты на год следующий

1 - делали блокнот А3, база остается та же, услуга строительства банков остается та же, добавить в дизайн новые элементы, может чуть изменить цветовую гамму, на задний фон иллюстрацию ячеек депозитных например добавить.

2 - сделать два вида календарей, стандартные трехлистник (квартальник) и большой перекидной настенный А2. Опять же на базе календаря прошлого года и новых элементов дизайна с блокнота.

3 - сделать дизайн бумажных пакетов с элементами фирменного стиля из блокнота и календарей.

Рабочие скрины по прошлому году во вложении. Есть исходники.

Что важно понимать: требуется ответственный, профессиональный, креативный исполнитель. Заказчик требовательный, ожидаем от исполнителя не только визуализации наших мыслей, но и его собственные идеи. Возможно значительное количество вариантов. Просим это учесть,возможна итоговая оплата от кол-ва варианта, которые придется нам с вами перебрать. А возможно и не придется перебирать, если попадем с первого раза :)

Главное, чтобы дизайн нес идею "строительства банка под ключ", серьезности компании, нацеленности на клиента и прочей марктетингоориентированной бла-бла.

Жду ваших предложений.

PS календарь огромный, сюда не помещается, добавил только вверх. был с оригинальным, индивидуальным размером и сеткой. делаем стандартный на след год.