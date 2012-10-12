Разработать дизайн дисконтной карты

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен20 заявок264 просмотра

1. Разработать дизайн дисконтной карты для Компании ФОРМАН (Компания специализируется на продаже ПВХ окон, дверей, Межкомнатных шпонированных, ламинированных и Металлических входных дверей) - лицевая часть полностью на ваше усмотрение, единственное просьба следовать шаблону оформления дисконтной карты ЗС, шаблон прилагается

2. Отредактировать макет дисконтной карты ЗС Классическая (исходник прилагается). Изменения следующие:

- фон РФ сменить с оранжевого на триколор.

- согласно карте - отметить Выборг, Москву, Новосибирск.

13 лет назад
gash
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

dasha_design
Дарья 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$50
2 дня
Дарья, оперативно и качественно справилась с заданием, за что ей большое Спасибо, надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество!
Отличный заказчик! Быстро все оьъяснил, моментально оплатил! Осталась очень довольна!

Заявки фрилансеров

dasha_design
Дарья 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

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