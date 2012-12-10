Логотип и визитка

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен15 заявок267 просмотров

нужен предварительный (временный) логотип и дизайн визитки караоке клуба

- проект мята

- смысл - караоке сеть с элементами общепита

-география - РФ

- центральный офис в орле

нужен срок, стоимость.

13 лет назад
seriys
Сергей 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

kazadulik
38 лет
13 лет в сервисе
Была
2 дня назад
13 лет назад
$30
1 день
Выполнила профессионально и качественно поставленную задачу, рекомендую обращаться!
Сергей, спасибо за сотрудничество! Я многому у Вас научилась. Буду советовать всем работать с Вами. Ещё раз спасибо.

Заявки фрилансеров

kazadulik
38 лет
13 лет в сервисе
Была
2 дня назад
13 лет назад