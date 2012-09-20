Для "Письма от Деда Мороза" требуется разработать дизайн яркого, красочного конверта C5 162 х 229 мм. Конверт будет использоваться для детей и взрослых. Задача - Мы должны получить яркое, ...
Перекидной календарь А3 формата
Бюджетный перекидной календарь.
Нужно на каждый месяц подставить фон, соответствующий времени года, 2–6 фотографии и стихотворение (сброшу исполнителю) и, соответственно календарную сетку.
Формат файлов tif 300 dpi или любой вектор, размер А3 + по 2 мм под обрез с каждой стороны.
Срок- до 16:00 завтрашнего дня по Москве. Оплата на рублевый кошелек вебмани
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