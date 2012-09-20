Перекидной календарь А3 формата

Бюджетный перекидной календарь.

Нужно на каждый месяц подставить фон, соответствующий времени года, 2–6 фотографии и стихотворение (сброшу исполнителю) и, соответственно календарную сетку.

Формат файлов tif 300 dpi или любой вектор, размер А3 + по 2 мм под обрез с каждой стороны.

Срок- до 16:00 завтрашнего дня по Москве. Оплата на рублевый кошелек вебмани