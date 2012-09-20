Перекидной календарь А3 формата

$14
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен7 заявок213 просмотров

Бюджетный перекидной календарь.

Нужно на каждый месяц подставить фон, соответствующий времени года, 2–6 фотографии и стихотворение (сброшу исполнителю) и, соответственно календарную сетку.

Формат файлов tif 300 dpi или любой вектор, размер А3 + по 2 мм под обрез с каждой стороны.

Срок- до 16:00 завтрашнего дня по Москве. Оплата на рублевый кошелек вебмани

13 лет назад
r40
45 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Irina_Borisova
Ирина 
51 год
17 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
13 лет назад
$20
1 день
Все отлично. Спасибо за труд!
Спасибо за сотрудничество и своевременную оплату.

Заявки фрилансеров

Irina_Borisova
Ирина 
51 год
17 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
13 лет назад

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