Листовка А6 + 2 баннера (3х3 метра), сейчас

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Нужно сделать прямо сейчас:

2-стороннюю листовку А6 (для печати в полиграфии) и 2 рекламных баннера 3х3 метра.

Все должно быть в формате cdr, плюс jpeg для просмотра (плюс соответствовать требованиям к макетам)

Нужно оформить, вставить картинки, где надо. Какой-то навороченный дизайн не нужен, нужно чтобы было просто и благородно.

Оплата будет завтра (в крайнем случае послезавтра). ЛИСТОВКА - 600 руб. БАННЕРЫ - по 500 руб. (за оба 1000)

Нужно сделать прямо сейчас, поэтому пишите, пожалуйста, свои номера icq или скайпы для оперативной связи.

Выбирать буду по портфолио и отзывам.

Возможно, будет несколько исполнителей.

Техзадание – во вложениях.