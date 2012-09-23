Дизайн рекламной листовки

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен15 заявок320 просмотров

Требуется разработать макет рекламной листовки формата А5 для организации, которая занимается продажей интерьерных постеров (репродукции на холсте или бумаге в рамах).

13 лет назад
yamayki
Михаил 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Pro100Telo
37 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Отличная работа! И очень оперативно. Спасибо!
Спасибо. Быстрые и четкие корректировки. моментальная оплата.

Заявки фрилансеров

Pro100Telo
37 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад