Нужен хороший дизайнер для работы с рекламой Клуба бального и современного танца. Для начала создание рекламного листа размером А4, для размещения на остановках. Последующая работа с логотипом, создание флаеров и т.д Текстовка ...
Срочно нужен VIP флаер на тему цветы
Флаер 210х100 двухсторонний
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