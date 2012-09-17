Нужно срочно сделать макеты плакатов по предоставленным лозунгам в Кореле или Иллюстраторе для печати в типографии Без особых художеств, но желательно с чувством шрифта. Около 15 плакатов.
Сделать в Corel из Jpeg аналоги либо копию
Необходимо из jpeg собрать Corel для печати на формате A4. Нужно сделать до утра 18 сентября по Московскому времени.
Связ со мной: screenzebra, +7 914 020 2666
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