Необходимо разработать макет роллапа. Технические требования к макетам: Растровых файлов цветовая модель CMYK: формат: TIFF - без компрессии, без слоев.

Для печати 360dpi - файл готовится в масштабе 1:1 с разрешением 30-72dpi или 1:10 с разрешением 300dpi

Для печати 720dpi и 1440dpi - файл готовится в масштабе 1:1 с разрешением от 72dpi и выше. Размер исходного файла не должен превышать 700Мб

Выставляйте цену и сроки.