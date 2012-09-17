Макет круглой печати

Добрый день.

Вот пример макета который мне нужен в coraldraw 14. Нужно сделать 3 таких макета. Диамметр 40 мм. Также нужно написать пошаговый мануал (желательно с картинками) как такой макет сделать потом самому. ))) Не сомневаюсь, что у опытного человека такой проект не займет более 10 минут.