Требуется создать обложку книги

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен12 заявок227 просмотров

Вверху обложки

автор: Ветлугина Елена

Название книги Привычка быть уверенным

ссылка на сайт vezynchik.ru

13 лет назад
elena2828
52 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

pups42
52 года
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$15
2 дня
Со Светланой работать было легко и приятно. Светлана очень правильно отобразила тему книги. Все было выполнено в срок. Всем рекомендую.
Отличный заказчик. Очень творческий проект. он дал мне возможность раскрыться. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Еленой.

Заявки фрилансеров

pups42
52 года
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад

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