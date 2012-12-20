Необходимо доделать меню для ресторана (сделать побольше пробелы, отредактировать шрифты). меню будет распечатываться в типографии. работа проводилась в CorelDRAW. сделать надо до утра Воскресенья.
Создание нового бренда молодежного кафе
Это очень большой и емкий проект, который можно делать в течение месяца. Нужно создать новый бренд молодежного кафе, придумать название , логотип, визитку, афишу, буклеты меню, въездной знак.. и многое другое. В процессе буду писать конкретно что и как представляю, так же в процессе возможны изменения задания. Заранее договариваемся об оплате.
Желаю творческих успехов!
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