Создание нового бренда молодежного кафе

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен21 заявка239 просмотров

Это очень большой и емкий проект, который можно делать в течение месяца. Нужно создать новый бренд молодежного кафе, придумать название , логотип, визитку, афишу, буклеты меню, въездной знак.. и многое другое. В процессе буду писать конкретно что и как представляю, так же в процессе возможны изменения задания. Заранее договариваемся об оплате.

Желаю творческих успехов!

13 лет назад
kataika
34 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$260
6 дней
В роли заказчика выступала не я, а другой человек (через меня проходило общение,доработки,все требования и пожелания). Было трудно в таком положении вести переговоры, слушать одного,передавать другому. Но, благодаря терпению и пониманию, Елена выдержала этот этап! Сложный, длительный по времени проект. Обращаюсь к ней не впервые, и поражаюсь профессионализму Лены с каждым новым проектом. Спасибо, что позволила в связи сложившейся ситуации продлить оплату на некоторый срок. Надеюсь, еще будем сотрудничать!:) Успехов, тебе!!!
Екатерина - одна из постоянных моих заказчиков. Очень довольна сотрудничеством с ней. Всегда проекты проходят легко, минимум правок, оплата производится своевремнно. Рекомендую, как и всегда, другим фрилансерам. Буду очень рада продолжить комфортное сотрудничество!!! Спасибо за проекты!

Заявки фрилансеров

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад

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