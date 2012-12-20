Создание нового бренда молодежного кафе

В роли заказчика выступала не я, а другой человек (через меня проходило общение,доработки,все требования и пожелания). Было трудно в таком положении вести переговоры, слушать одного,передавать другому. Но, благодаря терпению и пониманию, Елена выдержала этот этап! Сложный, длительный по времени проект. Обращаюсь к ней не впервые, и поражаюсь профессионализму Лены с каждым новым проектом. Спасибо, что позволила в связи сложившейся ситуации продлить оплату на некоторый срок. Надеюсь, еще будем сотрудничать!:) Успехов, тебе!!!