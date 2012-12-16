Подредактировать меню для ресторана

Требуется разработка макета изображения для изготовления плоской Ростовой фигуры (Хардпостер). Требуется изображение "Коровы" что то вроде http://molfest.ru/index_2011.html. Естественно изображение одной коровы. Ростовая фигура требуется для привлечения покупателей в торговую точку по теме www.moloko-reka.ru , т.е. ...