Подредактировать меню для ресторана

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Завершен9 заявок143 просмотра

Необходимо доделать меню для ресторана (сделать побольше пробелы, отредактировать шрифты).

меню будет распечатываться в типографии.

работа проводилась в CorelDRAW.

сделать надо до утра Воскресенья.

CorelDRAW
13 лет назад
Coolover
34 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

iliya_ekamasov
Ак 
42 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
47 отзывов(-2)
13 лет назад
$30
1 день
Илья, справился отлично со своей задаче! Спасибо

Заявки фрилансеров

iliya_ekamasov
Ак 
42 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
47 отзывов(-2)
13 лет назад

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