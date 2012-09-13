Разработка технического каталога

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт18 заявок168 просмотров

Необходимо разработать дизайн технического каталога, формат А4, страниц на 40. В каталоге будет представлено котельное оборудование различных производителей. Необходимо придумать общую концепцию и в одном стиле разместить информацию - рисунки, таблицы, текст. Информацию по оборудованию (рисунки, таблицы, текст) предоставлю.

13 лет назад
sutkinmisha
Михаил 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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