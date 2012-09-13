Дизайн карты (мульт)

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт13 заявок239 просмотров

Нужен дизайн карты аналогичной примерам приложенным к проекту.

Карта будет наноситься на разные носители - от больших до маленьких.

Примеры работ и примерную стоимость указывайте в проекте.

13 лет назад
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Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
65 отзывов

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Нет заявок фрилансеров