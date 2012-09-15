Односторонняя визитка 9х5 см + по 2 мм с каждой стороны под обрез, в векторе (желательно в кореле). В приложении весь текст и изображение, которое нужно расположить на визитке. Оплата в рублях на ...
План эвакуации.
Требуется отрисовать план эвакуации из помещения.
План должен быть отрисован в строгом соответствии с ГОСТ Р 12.2.143–2009
В сети Интернет масса примеров его применения, а так же образцов, и уже прорисованных обозначений.
Имеется сканированный план помещения, и старые планы.
Оплата исключительно электронными деньгами. Никаких предоплат.
Исполнитель, который будет назначен на это задание, при грамотном исполнении его, получит заказ еще на 15 планов.
И в принципе мы ищем удаленщика на постоянную работу по данном направлению (10–40 планов в месяц).
Для прорисовски планов эвакуации есть програмный продукт «План эвакуации» (вроде актуальный релиз v. 7.0, но могу ошибаться). Программа лицензируется, есть пробный период, но без поддержки сохранения и печати. На ру-борде можно найти ломанную версию.
Внимание! Так же в сети Интернет попадается якобы кряк на данную программу, при его запуске ничего не происходит, а потом флэш-плейер просит установить обновление, если установите обновление, то поимеете проблемы с компьютером.
В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут проигнорированы, и в рамках тендера рассматриваться не будут). В рамках тендера пожалуйста указывайте свою цену и сроки. Предложения без цены не рассматриваются. Обращения иными методами коммуникации, кроме сообщений в тендере, не рассматриваются и игнорируются.
ВНИМАНИЕ!
В специальной форме указывайте срок изготовления и стоимость, когда размещаете свое предложение.
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