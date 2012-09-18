Нужно сделать обложку для электронной книги

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен9 заявок208 просмотров

Требуется изготовить обложку профессионального качества для электронной книги.

Пишите сроки и цены, а так же готовые образцы ваших работ.

13 лет назад
kliker
50 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
22 отзыва

Выбранный исполнитель

nata-des5
Наталья 
41 год
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$30
1 день
Очень приятно работать! Наталья выполнила задание раньше срока, качество просто прелесть. Доволен. Будем сотрудничать дальше.
Отличный заказчик! Всем советую!

Заявки фрилансеров

nata-des5
Наталья 
41 год
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад

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