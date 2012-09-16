Требуется изготовить обложку профессионального качества для электронной книги. Пишите сроки и цены, а так же готовые образцы ваших работ.
Визитка магазина обуви
Односторонняя визитка 9х5 см + по 2 мм с каждой стороны под обрез, в векторе (желательно в кореле).
В приложении весь текст и изображение, которое нужно расположить на визитке.
Оплата в рублях на кошелек вебмани.
Выбранный исполнитель
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