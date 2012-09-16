Визитка магазина обуви

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен6 заявок322 просмотра

Односторонняя визитка 9х5 см + по 2 мм с каждой стороны под обрез, в векторе (желательно в кореле).

В приложении весь текст и изображение, которое нужно расположить на визитке.

Оплата в рублях на кошелек вебмани.

13 лет назад
r40
45 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Alenaspl
Алёна 
34 года
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
В срок, 4 варианта, моментальная пересылка исходника после одобрения и оплаты! Спасибо!
Профессионал своего дела. Приятно работать. Спасибо Вам. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Alenaspl
Алёна 
34 года
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад

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