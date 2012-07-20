fenix543

Антон fenix543

 
38 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Восстановить работоспособность сайтов.

    $50

    Добрый день. Имеются 2 сайта m2y.ru и jobgood.ru В виду полнейшего безразличия к ним на протяжении нескольких месяцев они практически мертвы. Завирусованы, на m2y.ru попасть вообще получается через раз. Нужно сделать: 1. Восстановить их работоспособность. 2. Выяснить возможную причину ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Макет круглой печати

    $50

    Добрый день. Вот пример макета который мне нужен в coraldraw 14. Нужно сделать 3 таких макета. Диамметр 40 мм. Также нужно написать пошаговый мануал (желательно с картинками) как такой макет сделать потом самому. ))) ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Ремастеринг старого документа

    $50

    Добрый день. Есть достаточно плохая сканированная копия старого студенческого билета. Хочется восстановить на память о тех годах с максимальным качеством. Честно говоря не знаю на сколько это возможно. Если есть умельцы - жду Ваши заявки.

    Верстка полиграфии11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перепечатать 15 страниц векторные файлы

    $50

    Перепечатать 15 страниц формата А5 c JPEG в векторные файлы. т.е. чтобы получались те же самый страницы которые можно открыть в Coral, внести какие то изменения и пустить на принтер. Оплачу по факту ЯНДЕКС деньгами. Предоплату ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
slarkstudio
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$35
10 баллов
11 лет назад
Восстановить работоспособность сайтов.
Отличный заказчик, понятное и точное ТЗ. Были не большие разногласия в процесе работы, которые мы легко и быстро урегулировали. Рекомендую.
Все сделали хорошо. Спасибо.
Ответный отзыв
falca
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Макет круглой печати
Четкая постановка задачи, легкость в общении, оперативная оплата. Рекомендую.
Все отлично. Сроки, качество.
Ответный отзыв
bafamen
50 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Перепечатать 15 страниц векторные файлы
Лаконичное и понятное задание, быстрая реакция на уточняющие вопросы, своевременная оплата. Мечта любого фрилансера.