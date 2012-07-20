Имеется m2y.ru 1. Убрать баннер перед выходом на сайт. 2. Написать мануал для редактирования контента на данном сайте. Инструкция должна быть полноценная.
- $50Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Добрый день. Имеются 2 сайта m2y.ru и jobgood.ru В виду полнейшего безразличия к ним на протяжении нескольких месяцев они практически мертвы. Завирусованы, на m2y.ru попасть вообще получается через раз. Нужно сделать: 1. Восстановить их работоспособность. 2. Выяснить возможную причину ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
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Добрый день. Вот пример макета который мне нужен в coraldraw 14. Нужно сделать 3 таких макета. Диамметр 40 мм. Также нужно написать пошаговый мануал (желательно с картинками) как такой макет сделать потом самому. ))) ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен11 лет назад
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Добрый день. Есть достаточно плохая сканированная копия старого студенческого билета. Хочется восстановить на память о тех годах с максимальным качеством. Честно говоря не знаю на сколько это возможно. Если есть умельцы - жду Ваши заявки.Верстка полиграфии11 заявокЗакрыт11 лет назад
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Перепечатать 15 страниц формата А5 c JPEG в векторные файлы. т.е. чтобы получались те же самый страницы которые можно открыть в Coral, внести какие то изменения и пустить на принтер. Оплачу по факту ЯНДЕКС деньгами. Предоплату ...Верстка полиграфии1 исполнительЗакрыт11 лет назад