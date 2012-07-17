Необходимо разработать дизайн подарочного сертификата формата A5. Дизайн двухсторонний. С одной стороны -слоган, с другой - текстовка. Готовый макет уже есть, но он не нравиться по причинам: 1. Скушный. ...
Перепечатать 15 страниц векторные файлы
Перепечатать 15 страниц формата А5 c JPEG в векторные файлы. т.е. чтобы получались те же самый страницы которые можно открыть в Coral, внести какие то изменения и пустить на принтер.
Оплачу по факту ЯНДЕКС деньгами. Предоплату вносить не буду.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $100Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен13 лет назад
Задание приложено. связь icq 293899, сделать нужно за сегодня т.к там нет ничего особо тяжелого.Закрыт13 лет назад
нужно создать макет визитки компании занимающейся Бухгалтерским услугамиВерстка полиграфии41 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется разработать этикетку в стиле http://www.advancednutrients.com/hydroponics/ Планируется 6-7 картинок. Нужны полноцветные, качественные и интересные куртинки.Верстка полиграфии22 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ищу дизайнера полиграфии. Необходимо сделать ряд макетов: каталог продукции 38 стр. (пример: http://st.free-lance.ru/users/IgorM/upload/f_4fcc240bbec59.jpg), визитки, листовку. От вас примерная стоимость и сроки.Верстка полиграфии26 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо разместить рекламную продукцию на листе формата А4 в виде жк телевизоров (фото, характеристика, указание цены)+настенные кронштейны. Характеристики, цены и фото будут приложены в файлах ниже. На оборотной стороне рекламного листа предполагается печать товарного чека. ...Завершен13 лет назад
- $50
Нужно сделать дизайн сертификата по обучению. ТЗ письмомВерстка полиграфии21 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать дизайн визитки для фирмы, занимающейся производствоим и продажей дверной, оконной, мебельной фурнитуры из латуни. Визитки, предположительно, будут печататься на темной бумаге с последующим частичным или полным фольгированием. Материал и текст ...Завершен13 лет назад
- $110
Требуется разработать дизайн Письма от Деда Мороза. Какие есть сейчас можно посмотреть на сайте http://santaletter.ru/ Работы повторяться не должны. Победитель должен будет предоставить работу в следующем формате: ...Верстка полиграфии15 заявокЗакрыт13 лет назад
- $30
Необходимо подготовить макет для газеты (Покупайка) и журнала (Все про недвижимость). Файл в кореле (сохранить в 13 версии). Размеры модулей: Журнал Все про недвижимость (цветной разворот) – 2 странички – ...Закрыт13 лет назад