Перепечатать 15 страниц векторные файлы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт16 заявок233 просмотра

Перепечатать 15 страниц формата А5 c JPEG в векторные файлы. т.е. чтобы получались те же самый страницы которые можно открыть в Coral, внести какие то изменения и пустить на принтер.

Оплачу по факту ЯНДЕКС деньгами. Предоплату вносить не буду.

13 лет назад
fenix543
Антон 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

bafamen
52 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Лаконичное и понятное задание, быстрая реакция на уточняющие вопросы, своевременная оплата. Мечта любого фрилансера.

Заявки фрилансеров

bafamen
52 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад