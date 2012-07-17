Перепечатать 15 страниц векторные файлы

Перепечатать 15 страниц формата А5 c JPEG в векторные файлы. т.е. чтобы получались те же самый страницы которые можно открыть в Coral, внести какие то изменения и пустить на принтер.

Оплачу по факту ЯНДЕКС деньгами. Предоплату вносить не буду.