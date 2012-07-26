Задание приложено. связь icq 293899, сделать нужно за сегодня т.к там нет ничего особо тяжелого.
Разработать дизайн-макет подарочного сертификата
Необходимо разработать дизайн подарочного сертификата формата A5. Дизайн двухсторонний. С одной стороны -слоган, с другой - текстовка.
Готовый макет уже есть, но он не нравиться по причинам:
1. Скушный.
2. Блеклый. По крайней мере при печати получилась фигня.
Что бы хотелось видеть: Яркий, сочный дизайн. Контраст цветов. Наличие светлых тонов. Не обязательно заливать весь фон фотографией.
Текстовку и слоганы придумывать не надо. Текстовка вся остается та же самая, за исключением обратной стороны, где нужно добавить пункт: "Дизайн штор".
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Верстка полиграфии1 исполнительЗакрыт13 лет назад
нужно создать макет визитки компании занимающейся Бухгалтерским услугамиВерстка полиграфии41 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется разработать этикетку в стиле http://www.advancednutrients.com/hydroponics/ Планируется 6-7 картинок. Нужны полноцветные, качественные и интересные куртинки.Верстка полиграфии22 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ищу дизайнера полиграфии. Необходимо сделать ряд макетов: каталог продукции 38 стр. (пример: http://st.free-lance.ru/users/IgorM/upload/f_4fcc240bbec59.jpg), визитки, листовку. От вас примерная стоимость и сроки.Верстка полиграфии26 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо разместить рекламную продукцию на листе формата А4 в виде жк телевизоров (фото, характеристика, указание цены)+настенные кронштейны. Характеристики, цены и фото будут приложены в файлах ниже. На оборотной стороне рекламного листа предполагается печать товарного чека. ...Завершен13 лет назад
- $50
Нужно сделать дизайн сертификата по обучению. ТЗ письмомВерстка полиграфии21 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать дизайн визитки для фирмы, занимающейся производствоим и продажей дверной, оконной, мебельной фурнитуры из латуни. Визитки, предположительно, будут печататься на темной бумаге с последующим частичным или полным фольгированием. Материал и текст ...Завершен13 лет назад
- $110
Требуется разработать дизайн Письма от Деда Мороза. Какие есть сейчас можно посмотреть на сайте http://santaletter.ru/ Работы повторяться не должны. Победитель должен будет предоставить работу в следующем формате: ...Верстка полиграфии15 заявокЗакрыт13 лет назад
- $30
Необходимо подготовить макет для газеты (Покупайка) и журнала (Все про недвижимость). Файл в кореле (сохранить в 13 версии). Размеры модулей: Журнал Все про недвижимость (цветной разворот) – 2 странички – ...Закрыт13 лет назад
- $20
Необходимо придумать дизайн визитки по прикрепленному ТЗ. Формат визиток — 90х50 мм В предложении указывайте срок разработки и стоимость. Заявки скрыты от других исполнителей.Закрыт13 лет назад