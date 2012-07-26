Разработать дизайн-макет подарочного сертификата

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен24 заявки243 просмотра

Необходимо разработать дизайн подарочного сертификата формата A5. Дизайн двухсторонний. С одной стороны -слоган, с другой - текстовка.

Готовый макет уже есть, но он не нравиться по причинам:

1. Скушный.

2. Блеклый. По крайней мере при печати получилась фигня.

Что бы хотелось видеть: Яркий, сочный дизайн. Контраст цветов. Наличие светлых тонов. Не обязательно заливать весь фон фотографией.

Текстовку и слоганы придумывать не надо. Текстовка вся остается та же самая, за исключением обратной стороны, где нужно добавить пункт: "Дизайн штор".

13 лет назад
yiooxir
Сергей 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$50
2 дня
Работаю с Татьяной первый раз. И очень рад, что выбрал именно ее. Очень понравилась оперативность выполнения работы. Сразу было сделано 3 разных эскиза, что позволило выбрать лучший и прокомментировать доработки. Готовый вариант не заставил ждать. В тот же день получил доработанный с учетом пожеланий образец и принял работу. Считаю, что Татьяна специалист своего дела.
От сотрудничества остались только положительные эмоции. Четко поставленная задача, конкретные рекомендации, своевременная оплата, спокойное общение. Что еще нужно фрилансеру? Спасибо за работу, надеюсь на продолжение сотрудничества.

Заявки фрилансеров

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад