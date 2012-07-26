Разработать дизайн-макет подарочного сертификата

Необходимо разработать дизайн подарочного сертификата формата A5. Дизайн двухсторонний. С одной стороны -слоган, с другой - текстовка.

Готовый макет уже есть, но он не нравиться по причинам:

1. Скушный.

2. Блеклый. По крайней мере при печати получилась фигня.

Что бы хотелось видеть: Яркий, сочный дизайн. Контраст цветов. Наличие светлых тонов. Не обязательно заливать весь фон фотографией.

Текстовку и слоганы придумывать не надо. Текстовка вся остается та же самая, за исключением обратной стороны, где нужно добавить пункт: "Дизайн штор".