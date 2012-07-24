Рекламная иллюстрация для ЖК-телевизоров

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен4 заявки758 просмотров
#1$50

Необходимо разместить рекламную продукцию на листе формата А4 в виде жк телевизоров (фото, характеристика, указание цены)+настенные кронштейны. Характеристики, цены и фото будут приложены в файлах ниже. На оборотной стороне рекламного листа предполагается печать товарного чека. Цель рекламного листа донести до покупателя о наличии другого ассортимента в виде LCD TV и др. Фото 32" диагонали сопоставимо с 42"

5 видов

13 лет назад
zavyalova1310
Ирина 
43 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Победитель конкурса

bafamen
52 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
#1
В работе были соблюдены все указанные требования к проекту, остались очень довольны. Благодарим за участие в конкурсе.
Заказчик надежный, рекомендую всем.

Заявки фрилансеров

bafamen
52 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
#1