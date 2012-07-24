Рекламная иллюстрация для ЖК-телевизоров

# 1 — $ 50

Необходимо разместить рекламную продукцию на листе формата А4 в виде жк телевизоров (фото, характеристика, указание цены)+настенные кронштейны. Характеристики, цены и фото будут приложены в файлах ниже. На оборотной стороне рекламного листа предполагается печать товарного чека. Цель рекламного листа донести до покупателя о наличии другого ассортимента в виде LCD TV и др. Фото 32" диагонали сопоставимо с 42"

5 видов