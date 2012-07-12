Требуется дизайн для видео курса

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт14 заявок157 просмотров

1) Нужно нарисовать заставку для двд

2) Нужно нарисовать первый слайд для видио и последний слайд

3) Нужно сделать обложку для диска

4) Нужно сделать изображение на сам диск

Элементы дизайн и стиль берем с магазина musicnota.ru

PSD могу предоставить.

Важно выдержать стилистику!

13 лет назад
Temi4
Артем 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$80
1 день

Заявки фрилансеров

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад