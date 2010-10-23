Артем отлично выполнил свою работу. Честно говоря, еще не встречал человека, настолько хорошо владеющего навыками разработки в DLE. В плане функциональности выполнил даже больше, чем от него требовалось. За что ему огромное спасибо. В общем, рекомендую всем, кому нужна помощь с DLE.