Личные данные:
Адрес электронной почты: temi4{gav}pochta.ru
Образование:
высшее
Delphi, C++, C#, php, ASP.NET MVC, javascript, jquery, ajax, Qt
Знания:
Принципы построения и работы MVC систем.
Использование ORM систем для работы с БД.
Знание SQL (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE TABLE, ALTER TABLE, предоставление прав).
Использование Soap, WDSL - протоколов межпрограммного взаимодействия.
Разработка в команде, скрам.
Использование SubVersion - для контроля версий продукта и его изменений.
Сео: продвижение сайтов, оптимизация по внутренним и внешним факторам.
Занимаюсь разработкой под Dle любой сложности.
Действие аккаунта приостановлено!
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Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
13 лет назад
Артем отлично выполнил свою работу. Честно говоря, еще не встречал человека, настолько хорошо владеющего навыками разработки в DLE. В плане функциональности выполнил даже больше, чем от него требовалось. За что ему огромное спасибо. В общем, рекомендую всем, кому нужна помощь с DLE.
Ответный отзыв
Спасибо Игорь, за своевременную оплату и четкие указания по проекту. Всегда приятно работать с заказчиком, который знает что хочет.
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1 отзыв
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