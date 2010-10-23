Temi4

Артем Temi4

 
35 летРоссия/Ярославль
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Личные данные:

Адрес электронной почты: temi4{gav}pochta.ru

Образование:

высшее

Delphi, C++, C#, php, ASP.NET MVC, javascript, jquery, ajax, Qt

Знания:

Принципы построения и работы MVC систем.

Использование ORM систем для работы с БД.

Знание SQL (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE TABLE, ALTER TABLE, предоставление прав).

Использование Soap, WDSL - протоколов межпрограммного взаимодействия.

Разработка в команде, скрам.

Использование SubVersion - для контроля версий продукта и его изменений.

Сео: продвижение сайтов, оптимизация по внутренним и внешним факторам.

Занимаюсь разработкой под Dle любой сложности.

PHPJavascriptDelphijQueryAjaxDLE
Портфолио
Отзывы заказчиков
IgorekSEO
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$80
10 баллов
13 лет назад
Доработка сайта на DLE
Артем отлично выполнил свою работу. Честно говоря, еще не встречал человека, настолько хорошо владеющего навыками разработки в DLE. В плане функциональности выполнил даже больше, чем от него требовалось. За что ему огромное спасибо. В общем, рекомендую всем, кому нужна помощь с DLE.
Спасибо Игорь, за своевременную оплату и четкие указания по проекту. Всегда приятно работать с заказчиком, который знает что хочет.
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