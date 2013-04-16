SVN-скрипт

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Требуется написать hook для svn который будет забирать изменения из репозитория с последней ревизией и делать диплой на живой сайт. При этом интересует, чтобы применялись только изменения.

svn update на живой сайт по всему проекту выполняется порядка 3 минут, надо ускорить!

12 лет назад
Temi4
Артем 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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