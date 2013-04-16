Найти и устранить причину зависания mysql сервера

Сервер:GenuineIntel, Intel(R) Xeon(R)CPU E5320 @ 1.86GHz, 1.5Гб памяти

Apache/ 2.2.3

PHP 5.3.23

MySQL: 5.5.30-cll

На хосте десяток сайтов, 3 на джумле - остальные статичные.

Самый нагруженный - Joomla 1.5 + VM 1.1.9 + sh404SEF

Симптомы: обычно загрузка процессора 2-3, но в какие-то моменты поднимается до 15-30 и Яндекс.Метрика сообщает о недоступности сайта. Проходит через несколько часов. Бились таблицы сессий, пока не перевел их в innodb. Началось, возможно, после установки joomfish. А может, связано с появлением на хостинге третьего сайта на джумле.

Задача: понять кто и как грузит сервер, предложить решение