Нужен специалист, который разбирается в ддос защите и серверном оборудовании.
Найти и устранить причину зависания mysql сервера
Сервер:GenuineIntel, Intel(R) Xeon(R)CPU E5320 @ 1.86GHz, 1.5Гб памяти
Apache/ 2.2.3
PHP 5.3.23
MySQL: 5.5.30-cll
На хосте десяток сайтов, 3 на джумле - остальные статичные.
Самый нагруженный - Joomla 1.5 + VM 1.1.9 + sh404SEF
Симптомы: обычно загрузка процессора 2-3, но в какие-то моменты поднимается до 15-30 и Яндекс.Метрика сообщает о недоступности сайта. Проходит через несколько часов. Бились таблицы сессий, пока не перевел их в innodb. Началось, возможно, после установки joomfish. А может, связано с появлением на хостинге третьего сайта на джумле.
Задача: понять кто и как грузит сервер, предложить решение
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