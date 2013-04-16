Найти и устранить причину зависания mysql сервера

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Завершен10 заявок152 просмотра

Сервер:GenuineIntel, Intel(R) Xeon(R)CPU E5320 @ 1.86GHz, 1.5Гб памяти

Apache/ 2.2.3

PHP 5.3.23

MySQL: 5.5.30-cll

На хосте десяток сайтов, 3 на джумле - остальные статичные.

Самый нагруженный - Joomla 1.5 + VM 1.1.9 + sh404SEF

Симптомы: обычно загрузка процессора 2-3, но в какие-то моменты поднимается до 15-30 и Яндекс.Метрика сообщает о недоступности сайта. Проходит через несколько часов. Бились таблицы сессий, пока не перевел их в innodb. Началось, возможно, после установки joomfish. А может, связано с появлением на хостинге третьего сайта на джумле.

Задача: понять кто и как грузит сервер, предложить решение

ApacheJoomlaMySQLPHP
12 лет назад
grandr
Андрей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
12 лет назад
$40
1 день
Быстро нашел и устранил проблему. Спасибо!
Отличный заказчик! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
12 лет назад