Настроить IVR в FreePBX по определенному алгоритму

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  2. Системное администрирование
Закрыт5 заявок160 просмотров

Необходимо настроить IVR в FreePBX по определенному алгоритму. Алгоритм в приложении.

12 лет назад
tvv_perm
Виталий 
51 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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