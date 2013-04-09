Сайт сжирает всю память

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Закрыт9 заявок235 просмотров

На выделенном сервере постоянно заканчивается оперативка (16GB) Спасает перезагрузка Mysql и Apache. Необходимо это проблему искоренить.

На сервере стоит городской портал на Drupal 6 и с десяток мелких сайтиков.

ApacheDrupalMySQL
12 лет назад
vlaryukov
Вячеслав 
42 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад
$40
1 день

Заявки фрилансеров

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад