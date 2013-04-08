Убрать небольшой косяк русификации, выкинуть ненужные графы, установить дополнительные модули.Подробно здесь: http://medservis.jimdo.com/
Восстановить данные к админке Друпал
Здравствуйте!
Нужно Восстановить данные к админке Друпал.
И перенести сайт на другой хостинг.
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