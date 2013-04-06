есть сервер ubuntu с ispconfig, есть домен test.com, 1. нужно что бы мой сервер поддерживал ns1.test.com ip ns2.test.com ip 2. нужно пояснить как ...
Подключение к репозитарию через GIT
Что то не могу подключиться - есть логин путь и рса ключ
просит пароль, но пароль вроде как говорят не нужен, в общем помогите
скайп kostya8881
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