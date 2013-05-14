Разместить и поддерживать сайт с посещаемостью 50к

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен11 заявок232 просмотра

Добрый день.

Есть срочная задача для администратора/спеца по хостингу/поддержке.

Создан небольшой сайт (Купонник).

Необходимо:

1) Подобрать условия и хостинг-площадку для гарантированной шустрой работы проекта с нагрузкой в 50.000 уников в сутки.

2) Разместить сайт на площадке

3) Отслеживать работоспособность, оперативно реагировать, в случае проблем в течение 3-х недель (до конца месяца)

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4) Желательно, провести консультацию или помочь настроить статистику G.analytics для отслеживания конверсии под конкретную задачу.

Проект должен стартовать 08.04.

Спасибо за ваше время.

А.

12 лет назад
IvanovAA
Андрей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Fenix_best
41 год
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$80
1 день
Выделю качества, которые помогли успешно осуществить проект: доступность, скорость реакции (оперативность) и инициатива. Задел прочности и всесторонний предварительный анализ веб-проекта позволил проработать весь срок без критических сбоев. Благодарю за работу.
Отличный заказчик. Знает что ему надо. Сначала договаривается обо всем и потом четко следует договоренностям.

Заявки фрилансеров

Fenix_best
41 год
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад