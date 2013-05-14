Разместить и поддерживать сайт с посещаемостью 50к

Добрый день.

Есть срочная задача для администратора/спеца по хостингу/поддержке.

Создан небольшой сайт (Купонник).

Необходимо:

1) Подобрать условия и хостинг-площадку для гарантированной шустрой работы проекта с нагрузкой в 50.000 уников в сутки.

2) Разместить сайт на площадке

3) Отслеживать работоспособность, оперативно реагировать, в случае проблем в течение 3-х недель (до конца месяца)

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4) Желательно, провести консультацию или помочь настроить статистику G.analytics для отслеживания конверсии под конкретную задачу.

Проект должен стартовать 08.04.

Спасибо за ваше время.

А.