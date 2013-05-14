Необходимо настроить чтобы запускались linux приложения из под FreeBSD
Разместить и поддерживать сайт с посещаемостью 50к
Добрый день.
Есть срочная задача для администратора/спеца по хостингу/поддержке.
Создан небольшой сайт (Купонник).
Необходимо:
1) Подобрать условия и хостинг-площадку для гарантированной шустрой работы проекта с нагрузкой в 50.000 уников в сутки.
2) Разместить сайт на площадке
3) Отслеживать работоспособность, оперативно реагировать, в случае проблем в течение 3-х недель (до конца месяца)
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4) Желательно, провести консультацию или помочь настроить статистику G.analytics для отслеживания конверсии под конкретную задачу.
Проект должен стартовать 08.04.
Спасибо за ваше время.
А.
Выбранный исполнитель
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