Администрирование сайта на atix

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Закрыт2 заявки127 просмотров

Требуется администрирование сайта на платформе atix. Что за платформа я не знаю, являюсь вторым владельцем сайта. Хорошо если кто-нить даст любые консультации по этому поводу (можно платные) :)

Вот сам сайт: http://www.arendayaht.com.ua/

12 лет назад
multiextremal
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров