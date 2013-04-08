Добрый день. Существует большой, старый форум на движке IP Board. Это часть сайта. У сайта сменился дизайн. Задача: Перекрасить форум в новые цвета сайта (все страницы, все формы, все кнопки). Возможно, нужен мастер CSS или создать скин. Срочно!
- Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Собираю базу по музыкантам и группам. Необходимо собрать в сети музыкальные фотографии и обложки по списку. Минимально обработать (размер, вес, ppi), чтобы подходили по параметрам (инструкцкию предоставлю). Количество: 100-200 штук для начала. Формат файлов: png Жду предложений по возможности ...Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Существует корпоративный сайт на UMI CMS. Требуется внести корректировки в структуру Изменить рубрикатор, добавить пару страниц. + Исправить несколько накопившихся ошибок. Работа небольшая, но требуется оперативное вмешательство Благодарю за ваше время. А.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Существует древний сайт без админки со специфичной структурой. После смены хостинга, появился ряд критических ошибок. Очень важно оперативно понять причину и исправить. Подробности в личной переписке. Благодарю. А.Завершен9 лет назад
Добрый день. 2 сайта на Joomla 4 сайта на WordPress Судя по Я.вебмастеру появились левые" урлы (реклама, порно итд). Задача: 1) Найти и устранить "дырку". Скорее всего в шаблонах 2) Настроить правильную индексацию, вычистив лишнее. Благодарю за ваше время. А.Завершен9 лет назад
Добрый день. Существует сайт агентства недвижимости. Сайт продвигается в я.директе. Хочу найти на долгосрочную перспективу душевного человека/команду с хорошим слогом/грамотностью, пониманием рынка недвижимости и опытом для комплексного продвижения/промо. Что нужно: Отредактировать тексты на сайте; Продвижение: статьи, PR, пресс-релизы, работа с ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Для автомобильного сайта (шаблон на Джумле) требуется создать интерактивную схему. На схеме изображен автомобиль (сбоку), ссылками-сносками подсчечиваются элементы (устройства безопасности) По клику на ссылку-сноску открывается информация о данном элементе (текст, фото, ссылки). Задача: 1) В стиле "чертеж" ...Анимация2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Существует новый корпоративный сайт агентства недвижимости (создан на WordPress) Требуется профессиональная помощь в подготовке сайта к правильной оптимизации (домены, зеркала, роботс, перелинковка), а также формированию семантического ядра и проведению качественной рекламной кампании в Я.директ. Задача: 0) Правильно ...Контекстная реклама11 заявокЗакрыт10 лет назад
Товарищи, приветствую. Для новой организации (ООО, УСН, Россия) требуется создать сайт на базе выбранного шаблона Bootstrap с wrapbootstrap.com. Что требуется: 1) Купить выбранный шаблон (даже 2 похожих). 2) Изучить Прототип сайта 3) Изучить ТЗ (Адаптация шаблона(ов) к Прототипу) 4) Обсудить ...Завершен10 лет назад
Добрый день. Есть срочная задача для администратора/спеца по хостингу/поддержке. Создан небольшой сайт (Купонник). Необходимо: 1) Подобрать условия и хостинг-площадку для гарантированной шустрой работы проекта с нагрузкой в 50.000 уников в сутки. 2) Разместить сайт на площадке 3) Отслеживать работоспособность, оперативно ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день. Для работы в регионах требуются услуги приходящего системного администратора в городах Новосибирск, Воронеж и Ростов-на-Дону. Подробности при личном разговоре, кратко есть несколько задач: 1) Разовая. Поиск и подготовка технической площадки для размещения сервера (ОС Win, ...Настройка сервера/ПО2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Задача: Необходимо с нуля создать простейший сайт-поиск, аналог ya.ru Описание: Существует аудиоархив (много часов) и полная его стенограмма (расшифровка в текст). Каждое слово в стенограмме имеет временную метку (timestamp), что позволяет привязать слово к временной шкале. Пользователь вводит ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт12 лет назад
Приветствую. Небольшое описание: 1. Существует удаленный архив аудиоданных (хранится многочасовыми кусками). 2. Создан модуль, который по запросу вырезает из этого архива нужный отрезок и формирует мп3-файл (описание возможностей и управления в наличии). 3. Созданный файл должен проигрываться для пользователя ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Приветствую. В серьезный проект на постоянную удаленную занятость требуется ответственный модератор аудио информации. Суть: Система в интерфейсе выдает отрезки звука попарно. Задача модератора прослушать пару отрезков и дать по ним комментарий. Раз в неделю генерировать пдф-отчет Механизм полностью автоматизирован. Требования: 1) Пунктуальность - ...Служба поддержки10 заявокЗакрыт13 лет назад
Приветствую. В двух словах задача. Еженедельно есть набор разрозненной графической и текстовой информации, в виде скриншотов и док-файлов с описанием. Из этого объема нужно сформировать красивый и готовый к цветной печати единый отчет в формате PDF, ...Редактирование и Корректура6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Товарищи, приветствую. Есть задача создать сайт-сервис на основе яндекс карт (API). Исполнитель, который взялся за разработку, сильно подставил по срокам,но так и не доделал дело. Но основы заложил правильные. Поскольку я теперь нахожусь в жестких временных рамках, мне нужен ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт14 лет назад
Товарищи. На серьезный и активно развивающийся форум на движке vBulletin, требуется профессиональный модератор (команда модераторов) с опытом работы. Основной задачей будет являться создание и поддержание структуры форума (правил, оформления тем, отслеживание адекватности поведения людей) для грамотной и ...Наполнение сайтов23 заявкиЗакрыт14 лет назад
Приветствую. Есть живой и растущий форум на движке vBulletin. Не хватает идейного человека, кто мог бы регулярно проводить донастройку и вносить изменения. В списке первых задач вижу: 1. Апгрейд до последней версии 2. Настройка новых хаков (под задачи форума) 3. Настройка ...Настройка сервера/ПО4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Приветствую. Есть задача создать интерактивное анимированное приложение на флешу. Суть: Карта России с нанесенными иконками нужных городов. По клику на иконку появляется в сплывающем окне информация о данном городе (текст, ссылки, урлы картинок). Приложение будет размещено на веб-сайте. ...Завершен14 лет назад
Приветствую. Cуществует проект на php, который собирает данные в БД. Задача1: создать возможность RSS экспорта данных из БД Задача2: создать автоматическую трансляцию данных из БД в ЖЖ и Твиттер. Отвечу на вопросы в личке. спасибо А.Закрыт14 лет назад