IvanovAA

Андрей Иванов IvanovAA

 
37 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Время - деньги!
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
5
безопасных платежей

  • Изменить цветовую гамму форума IP Board

    Добрый день. Существует большой, старый форум на движке IP Board. Это часть сайта. У сайта сменился дизайн. Задача: Перекрасить форум в новые цвета сайта (все страницы, все формы, все кнопки). Возможно, нужен мастер CSS или создать скин. Срочно!

    CSS
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Поиск картинок в Интернете, минимальная ретушь

    Добрый день. Собираю базу по музыкантам и группам. Необходимо собрать в сети музыкальные фотографии и обложки по списку. Минимально обработать (размер, вес, ppi), чтобы подходили по параметрам (инструкцкию предоставлю). Количество: 100-200 штук для начала. Формат файлов: png Жду предложений по возможности ...

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Небольшие изменения для сайта на UMI CMS

    Добрый день. Существует корпоративный сайт на UMI CMS. Требуется внести корректировки в структуру Изменить рубрикатор, добавить пару страниц. + Исправить несколько накопившихся ошибок. Работа небольшая, но требуется оперативное вмешательство Благодарю за ваше время. А.

    UMI.CMS
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Починить сайт (php+js)

    Добрый день. Существует древний сайт без админки со специфичной структурой. После смены хостинга, появился ряд критических ошибок. Очень важно оперативно понять причину и исправить. Подробности в личной переписке. Благодарю. А.

    PHPJavascript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Почистить шаблоны WordPress и Joomla от "левых" урлов

    Добрый день. 2 сайта на Joomla 4 сайта на WordPress Судя по Я.вебмастеру появились левые" урлы (реклама, порно итд). Задача: 1) Найти и устранить "дырку". Скорее всего в шаблонах 2) Настроить правильную индексацию, вычистив лишнее. Благодарю за ваше время. А.

    WordPressСайт на WordPressJoomlaСайт на Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • PR/promo/копирайтинг по теме Недвижимость

    Добрый день. Существует сайт агентства недвижимости. Сайт продвигается в я.директе. Хочу найти на долгосрочную перспективу душевного человека/команду с хорошим слогом/грамотностью, пониманием рынка недвижимости и опытом для комплексного продвижения/промо. Что нужно: Отредактировать тексты на сайте; Продвижение: статьи, PR, пресс-релизы, работа с ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка интерактивной схемы на сайт (не Flash)

    Добрый день. Для автомобильного сайта (шаблон на Джумле) требуется создать интерактивную схему. На схеме изображен автомобиль (сбоку), ссылками-сносками подсчечиваются элементы (устройства безопасности) По клику на ссылку-сноску открывается информация о данном элементе (текст, фото, ссылки). Задача: 1) В стиле "чертеж" ...

    JoomlaFlash
    Анимация2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Оптимизация сайта и контекстная рекламная кампания

    Добрый день. Существует новый корпоративный сайт агентства недвижимости (создан на WordPress) Требуется профессиональная помощь в подготовке сайта к правильной оптимизации (домены, зеркала, роботс, перелинковка), а также формированию семантического ядра и проведению качественной рекламной кампании в Я.директ. Задача: 0) Правильно ...

    WordPressСемантическое ядро
    Контекстная реклама11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать сайт на базе шаблона Bootstrap

    Товарищи, приветствую. Для новой организации (ООО, УСН, Россия) требуется создать сайт на базе выбранного шаблона Bootstrap с wrapbootstrap.com. Что требуется: 1) Купить выбранный шаблон (даже 2 похожих). 2) Изучить Прототип сайта 3) Изучить ТЗ (Адаптация шаблона(ов) к Прототипу) 4) Обсудить ...

    BootstrapПрототип сайта
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разместить и поддерживать сайт с посещаемостью 50к

    Добрый день. Есть срочная задача для администратора/спеца по хостингу/поддержке. Создан небольшой сайт (Купонник). Необходимо: 1) Подобрать условия и хостинг-площадку для гарантированной шустрой работы проекта с нагрузкой в 50.000 уников в сутки. 2) Разместить сайт на площадке 3) Отслеживать работоспособность, оперативно ...

    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Cис. администратор в Воронеже, Новосибирске, РнД

    Добрый день. Для работы в регионах требуются услуги приходящего системного администратора в городах Новосибирск, Воронеж и Ростов-на-Дону. Подробности при личном разговоре, кратко есть несколько задач: 1) Разовая. Поиск и подготовка технической площадки для размещения сервера (ОС Win, ...

    Настройка сервера/ПО2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Простейший сайт - поисковая форма

    Добрый день. Задача: Необходимо с нуля создать простейший сайт-поиск, аналог ya.ru Описание: Существует аудиоархив (много часов) и полная его стенограмма (расшифровка в текст). Каждое слово в стенограмме имеет временную метку (timestamp), что позволяет привязать слово к временной шкале. Пользователь вводит ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Аудио плеер для сайта

    Приветствую. Небольшое описание: 1. Существует удаленный архив аудиоданных (хранится многочасовыми кусками). 2. Создан модуль, который по запросу вырезает из этого архива нужный отрезок и формирует мп3-файл (описание возможностей и управления в наличии). 3. Созданный файл должен проигрываться для пользователя ...

    Дизайн сайтаFlash
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Модератор звука

    $250

    Приветствую. В серьезный проект на постоянную удаленную занятость требуется ответственный модератор аудио информации. Суть: Система в интерфейсе выдает отрезки звука попарно. Задача модератора прослушать пару отрезков и дать по ним комментарий. Раз в неделю генерировать пдф-отчет Механизм полностью автоматизирован. Требования: 1) Пунктуальность - ...

    Служба поддержки10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Формировать красивый PDF-отчет для печати

    Приветствую. В двух словах задача. Еженедельно есть набор разрозненной графической и текстовой информации, в виде скриншотов и док-файлов с описанием. Из этого объема нужно сформировать красивый и готовый к цветной печати единый отчет в формате PDF, ...

    Редактирование и Корректура6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • PHP + Joomla + Яндекс.карты

    $500

    Товарищи, приветствую. Есть задача создать сайт-сервис на основе яндекс карт (API). Исполнитель, который взялся за разработку, сильно подставил по срокам,но так и не доделал дело. Но основы заложил правильные. Поскольку я теперь нахожусь в жестких временных рамках, мне нужен ...

    PHPJoomla
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • На серьезный форум нужны модераторы (с опытом)

    Товарищи. На серьезный и активно развивающийся форум на движке vBulletin, требуется профессиональный модератор (команда модераторов) с опытом работы. Основной задачей будет являться создание и поддержание структуры форума (правил, оформления тем, отслеживание адекватности поведения людей) для грамотной и ...

    Наполнение сайтов23 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Апгрейд и настройка форума vBulletin

    Приветствую. Есть живой и растущий форум на движке vBulletin. Не хватает идейного человека, кто мог бы регулярно проводить донастройку и вносить изменения. В списке первых задач вижу: 1. Апгрейд до последней версии 2. Настройка новых хаков (под задачи форума) 3. Настройка ...

    Настройка сервера/ПО4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Интерактивное приложение на Flash (+иконки и лого)

    Приветствую. Есть задача создать интерактивное анимированное приложение на флешу. Суть: Карта России с нанесенными иконками нужных городов. По клику на иконку появляется в сплывающем окне информация о данном городе (текст, ссылки, урлы картинок). Приложение будет размещено на веб-сайте. ...

    Flash
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создать RSS экспорт из БД

    Приветствую. Cуществует проект на php, который собирает данные в БД. Задача1: создать возможность RSS экспорта данных из БД Задача2: создать автоматическую трансляцию данных из БД в ЖЖ и Твиттер. Отвечу на вопросы в личке. спасибо А.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад
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Отзывы фрилансеров
astseo
Юрий 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Почистить шаблоны WordPress и Joomla от "левых" урлов
Хороший заказчик
Быстро, четко провели работы. Через месяц проверили, через 2 убедились, что все чисто. Продолжаю привлекать к работе и консультироваться по разным задачам.
Ответный отзыв
badstorm
Руслан 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
54 отзыва(-3)
$50
10 баллов
9 лет назад
Починить сайт (php+js)
Идеал заказчика. Четкая постановка задачи, и быстрая оплата.
Дущевно, оперативно и доверительно. За час сделал дело , которое не могли сделать три человека до него в течение недели. Уже работаем на другими проектами.
Ответный отзыв
Ma3oBblu
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$340
10 баллов
10 лет назад
Создать сайт на базе шаблона Bootstrap
Отличный заказчик, четкая постановка задачи, очень подробное ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству
Очень ценю соблюдение сроков и внимание к деталям. Благодарю за результат и подход к делу.
Ответный отзыв
Fenix_best
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$80
10 баллов
11 лет назад
Разместить и поддерживать сайт с посещаемостью 50к
Отличный заказчик. Знает что ему надо. Сначала договаривается обо всем и потом четко следует договоренностям.
Выделю качества, которые помогли успешно осуществить проект: доступность, скорость реакции (оперативность) и инициатива. Задел прочности и всесторонний предварительный анализ веб-проекта позволил проработать весь срок без критических сбоев. Благодарю за работу.
Ответный отзыв
vladmax
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$28
10 баллов
14 лет назад
Формирование и вывод графика индекса (а-ля биржа)
Андрей - серьезный заказчик, с серьезными проектами. четкое, развернутое ТЗ, адекватность, грамотность. начав сотрудничать с ним продолжаю до сих пор. надеюсь на дальнейшее сотрудничество. мог бы порекомендовать всем, но подсказывать коллегам-конкурентам таких хороших заказчиков нелогично. шучу. :) работайте с Андреем.
Гибкая реализация и персональный подход к процессу разработки
Ответный отзыв