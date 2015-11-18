Небольшие изменения для сайта на UMI CMS

Срочная перевёрстка одностраничника сегодня, есть сайт на AdobeMuse, нужно поменять один блок, перевести его в html вёрстку и адаптировать под мобильный - очень важный момент. Бюджет 120$ Сроки 4 часа на всю работу. Оплата по ...