Парсинг для интернет-магазина

Опыт разработки сложных проектов обязателен, по запросу вышлю ТЗ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть магазин на опенкарт. Требуется спарсить товары с интернет-магазина magok.ru (цена= цена на магок*коэффициент), а также создать скрипт автоматически подгружающий информацию о наличии и если цена изменяется - изменять цену..
Как вторая часть проекта, нужно спарсить товары из нескольких категорий с сайтов mirkrestikom.ru, incomt.ru, airis.spb.ru и также подгружать информацию о наличии отсутствии.
Интересует стоимость общая и каждого этапа. Также отдается приоритет тому исполнителю, который сможет выполнить задание в короткий срок.
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