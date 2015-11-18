Парсинг для интернет-магазина

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок131 просмотр
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Есть магазин на опенкарт. Требуется спарсить товары с интернет-магазина magok.ru (цена= цена на магок*коэффициент), а также создать скрипт автоматически подгружающий информацию о наличии и если цена изменяется - изменять цену.. 

Как вторая часть проекта, нужно спарсить товары из нескольких категорий с сайтов mirkrestikom.ru, incomt.ru, airis.spb.ru и также подгружать информацию о наличии отсутствии.

Интересует стоимость общая и каждого этапа. Также отдается приоритет тому исполнителю, который сможет выполнить задание в короткий срок.

8 лет назад
valentina-va
Валентина 
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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