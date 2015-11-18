Joomla 3 не могу настроить шаблон

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки166 просмотров
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Не могу настроить шаблон evcon

демо пример сайта demo.videooperator.info

не получается разместить картинку с лево

msk.videooperator.info

стоимость услуги сразу пишите.

оплата по факту.

надоело попадать на мошенников

Joomla
8 лет назад
alibekov-taufik
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад