Нужен кодер для реализаций онлайн каналов на сайте в плеере uppod.

Суть есть платные плейлисты, выдается ключ на 1 ip. Если смотрят несколько людей ключ блокируется. Нужно обойти защиту.

Можно купить сервер и ретранслировать, тогда будет, что смотрит только один ip.

Кто может реализовать данное действие? Желательно работаем по безопасной сделке.