Нужен кодер для реализаций онлайн каналов

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки243 просмотра
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Нужен кодер для реализаций онлайн каналов на сайте в плеере uppod.

Суть есть платные плейлисты, выдается ключ на 1 ip. Если смотрят несколько людей ключ блокируется. Нужно обойти защиту. 

Можно купить сервер и ретранслировать, тогда будет, что смотрит только один ip. 

Кто может реализовать данное действие? Желательно работаем по безопасной сделке. 

8 лет назад
nicstudio
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад