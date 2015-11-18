Нужно создать скрипт или программу для генерации .doc файлов

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки168 просмотров
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Нужно создать скрипт или программу для генерации .doc файлов

Программа берет из файла title.txt название файла ( 1 строка - 1 название), затем создаёт док файл в который помещает Название файла

картинку и немного текста.

Нужно чтобы программа( или скрипт) мог делать таких файлов сотни

8 лет назад
botom
Антон 
41 годНидерланды
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 отзывов
Выбранный исполнитель
Iphpdevelop
Артем 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
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8 лет назад
$40
1 день