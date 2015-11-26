PHP скрипт замены текста во всех файлах на сервере

Нужно небольшой скрипт, который пробегается по всем файлам и папкам (рекурсивно) указанной папки и во всех файлах ищет код:

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[/code]Там где ... - любой текст

Заменяет его на

[code]

[/code]

У скрипта 2 режима работы: 1) при запуске без параметров только отображается список найденных файлов.

2) при запуске с параметром ?correct=true - производить указанную замену в файлах.