PHP скрипт замены текста во всех файлах на сервере

$3
Веб-программированиеЗавершен6 заявок131 просмотр
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Нужно небольшой скрипт, который пробегается по всем файлам и папкам (рекурсивно) указанной папки и во всех файлах ищет код:

[code]

[/code]Там где ... - любой текст

Заменяет его на 

[code]

[/code]

У скрипта 2 режима работы: 1) при запуске без параметров только отображается список найденных файлов.

2) при запуске с параметром ?correct=true - производить указанную замену в файлах.

PHP
8 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
24 дня назад
Выбранный исполнитель
wassuupp
34 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$3
1 день
Большое спасибо! Александр отлично справился с работой!
Всё гладко. Задача посталена чётко и ясно.
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