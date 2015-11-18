Добавить название магазина под названием товара

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка120 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Движок ECMall (торговая площадка). Сайт, для которого надо выполнить задание tovarmastera.ru 

Необходимо добавить название магазина продавца под ссылкой названия товара на:  

1) главной странице,  

2) странице вывода результата поиска,  

3) страниц просмотра категорий. 

Ссылка должна вести на магазин продавца. 

Ищу человека для дальнейшей работы с этим движком, в будущем будут заказы и хотелось бы чтобы программист изучил движок, в смысле чувствовал себя уверенно. В будущем хотелось бы прикрутить системы оплаты, так же сделать адаптивную версию сайта и другие мелочи будут. Так что, если у вас есть время и желание сотрудничать, обращайтесь. Горы золота не обещаю (так как никакой прибыли нету с магазина), но и не обижу. Сам ковырялся в коде, переделывал вывод категорий на главной странице, так что кое что могу подсказать. 

Жду ваших предложений по цене и примерным срокам выполнения заказа.

8 лет назад
stasserov
Стас 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад