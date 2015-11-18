Добавить название магазина под названием товара

Движок ECMall (торговая площадка). Сайт, для которого надо выполнить задание tovarmastera.ru

Необходимо добавить название магазина продавца под ссылкой названия товара на:

1) главной странице,

2) странице вывода результата поиска,

3) страниц просмотра категорий.

Ссылка должна вести на магазин продавца.

Ищу человека для дальнейшей работы с этим движком, в будущем будут заказы и хотелось бы чтобы программист изучил движок, в смысле чувствовал себя уверенно. В будущем хотелось бы прикрутить системы оплаты, так же сделать адаптивную версию сайта и другие мелочи будут. Так что, если у вас есть время и желание сотрудничать, обращайтесь. Горы золота не обещаю (так как никакой прибыли нету с магазина), но и не обижу. Сам ковырялся в коде, переделывал вывод категорий на главной странице, так что кое что могу подсказать.

Жду ваших предложений по цене и примерным срокам выполнения заказа.