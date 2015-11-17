Создание дополнительных функций в Redmine 3

На сайте в статьях не отображаются изображения которые прикрепляются к новости, хотя на сервер загружаются. Сайт (DLE). Все подробности в привате. P/S: Возобновляю ТЗ. Почему то сначала исполнители отзываются на заказ, а как дело доходит до общения ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
требуется опытный Ruby-разработчик для создания и доработки некоторых функций в Redmine 3.
Связь здесь, по мейлу или скайпу. Оплата договорная, через вебмани или скрилл, по факту.
- Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $3
Разобраться почему не работает кнопка добавления комментария на сайт https://yadi.sk/i/YJqPMpKxkXWBVВеб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо написать форум аналогичный данному http://likarinfund.org/forum#theme/1350 . Нужно полное соответствие. Жду предложений со сроками и ценой.Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
Доброго! Итак, вот тут _pcvector.net/scripts/buttons_and_icons/342-knopka-skachat-na-css3.html под статьей есть кнопка загрузки (не та которая в статье, а на сайте, вообщем по скрину поймете ). Мне нужна кнопка, с видом, который сейчас она принимает при наведении курсора на нее ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно написать модуль доставки и дописать функционал работы с заказами. Прошу писать конкретно по заданию, примерные сроки и цену. Пустые предложения с перечнем услуг сразу буду удалять. 1. Модуль доставки. Нужно написать модуль ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, Необходимо создать сайт - онлайн калькулятор, который бы рассчитывал себестоимость, прибыль, рентабельность и пр. фин показатели продукции в растениеводстве. Сейчас расчет производится в нескольких связанных таблицах Эксель. Данные тянутся из нескольких основных справочников.Веб-программирование10 заявокЗакрыт8 лет назад
сделать рип сайта на dle и немного изменить дизайнВеб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сайт mebel001.ru Нас интересует стоимость работ. Пишите цену за весь проект или можете написать по заданиям стоимость. ТЗ в файле https://yadi.sk/i/UQv7cRU9kXEpGВеб-программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $300
Cделать массовый регистратор аккаунтов Periscope через указанный список twitter аккаунтов, массово заполняя раздел "Описание" и "ссылка". Требуется подключение прокси. https://www.periscope.tv/ Показываете рабочий софт на своём сервере, далее оплата полная 300$, после передаёте исходный код программы. Сроки ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад