Создание дополнительных функций в Redmine 3

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка118 просмотров
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Добрый день,

требуется опытный Ruby-разработчик для создания и доработки некоторых функций в Redmine 3.

Связь здесь, по мейлу или скайпу. Оплата договорная, через вебмани или скрилл, по факту.

8 лет назад
magent0
35 летГермания
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад