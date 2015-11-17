Создание сайта- калькулятора расчета финансовых показателей

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок137 просмотров
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Здравствуйте,

Необходимо создать сайт - онлайн калькулятор, который бы рассчитывал себестоимость, прибыль, рентабельность и пр. фин показатели продукции в растениеводстве.

Сейчас расчет производится в нескольких связанных таблицах Эксель.

Данные тянутся из нескольких основных справочников.

8 лет назад
Ponomarenko1
48 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад