На сайте в статьях не отображаются изображения которые прикрепляются к новости, хотя на сервер загружаются. Сайт (DLE). Все подробности в привате. P/S: Возобновляю ТЗ. Почему то сначала исполнители отзываются на заказ, а как дело доходит до общения ...
Создание сайта- калькулятора расчета финансовых показателей
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Здравствуйте,
Необходимо создать сайт - онлайн калькулятор, который бы рассчитывал себестоимость, прибыль, рентабельность и пр. фин показатели продукции в растениеводстве.
Сейчас расчет производится в нескольких связанных таблицах Эксель.
Данные тянутся из нескольких основных справочников.
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