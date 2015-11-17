Написание массового регистратора - сегодня

$300
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки114 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Cделать массовый регистратор аккаунтов Periscope через указанный список twitter аккаунтов, массово заполняя раздел "Описание" и "ссылка". Требуется подключение прокси. https://www.periscope.tv/

Показываете рабочий софт на своём сервере, далее оплата полная 300$, после передаёте исходный код программы. Сроки сегодня до позднего вечера.

8 лет назад
revalkej
Валерий 
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад