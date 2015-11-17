Перенос сайта на другой домен

Веб-программированиеЗавершен3 заявки138 просмотров
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Нужно перенести сайт couch-surfing.ru на другой домен в зоне .club или .net. C couch-surfing возможно будет нужно сделать перенаправление на новый. Движок друпал 7

8 лет назад
N_O_R_A
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
web_serg
Сергей 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
час назад
8 лет назад
$7
1 день
Прекрасный исполнитель. Сделал все четко, без лишних вопросов. Не смотря на дополнительно возникавшие неучтенные проблемы, цену оставил ту, на которой и договаривались. Рекомендую к сотрудничеству!
Анастасия - отличный заказчик! Сотрудничеством доволен! Все необходимые для работы доступы были предоставлены, оплата произведена моментально! Рекомендую к сотрудничеству!
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