Приветствую всем, есть плагин https://ru.wordpress.org/plugins/favorite-post/stats/ требуется выводить поля в исходнике плагина.
Компонент для репетиторов на Joomla (создание или настройка)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Стоит задача сделать сайт для репетиторов. Репетитор регистрируется, дает свои данные. На сайте они без координат. Кто ищет репетитора оставляет заявку. Ученики могут выбирать учителя (по его резюме). Учитель может выбирать и предлагать свои услуги ученикам (по их заявкам). После взаимного подтверждения, учитель получает полную заявку ученика с его координатами (в админке об этом ставится отметка). Оплата осуществляется учителем после проведения первого занятия. Личные кабинеты заказчика и репетитора с просмотром заявок.
Возможность оплаты через я.деньги, WM, с карты, с терминалов.
Задача разработать компонент или настроить существующий под эту задачу. Максимальная адаптация под framework Helix 3. Только компонент, дизайн и наполнение сайта делаю сам.
Предложения только с указанием компонента который будет использоваться (если он не вашей разработки)
Тонкости и подробности с выбранным исполнителем.
Внимание! Решение о выборе исполнителя приму только после обсуждения бюджета с заказчиком.
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