Восстановить сайт и чистка вирусов

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую всех!
На сайте появились вирусы, после чистки и удаления зараженных файлов сайт не работает, необходимо:
- восстановить сайт (есть файлы карантина и отчет по вирусам)
- проверить сайт на вирусы, при необходимости почистить
- закрыть дыру для скриптов и вирусов.
Кому отдам предпочтение:
- ответственному исполнителю с адекватным и честным подходом.
Сроки исполнения - 2-4 часа.
Жду Ваши предложения!
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