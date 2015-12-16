Восстановить сайт и чистка вирусов

Веб-программированиеЗавершен9 заявок165 просмотров
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Приветствую всех!

На сайте появились вирусы, после чистки и удаления зараженных файлов сайт не работает, необходимо:

- восстановить сайт (есть файлы карантина и отчет по вирусам)

- проверить сайт на вирусы, при необходимости почистить

- закрыть дыру для скриптов и вирусов.

Кому отдам предпочтение:

- ответственному исполнителю с адекватным и честным подходом.

Сроки исполнения - 2-4 часа.

Жду Ваши предложения!

8 лет назад
yadrew
Андрю 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
VeeJay
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 дней назад
8 лет назад
$10
1 день
Владимир отличный исполнитель. Все быстро и качественно сделал, рекомендую!!
Человеческое ТЗ, адекватеное общение, постоянно на связи. По финансам вопросов естественно нет. Вот и все секреты комфортной работы с нормальными людьми. Спасибо за проект!
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