Натянуть frontend на скрипт

$100
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка148 просмотров
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Натянуть frontend на скрипт, нужно nash-ocean.ru натянуть на opencartфронтэнд взять оттуда

8 лет назад
ris1111111
Руслан 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов
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