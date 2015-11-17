Необходимо доработать корпоративный сайт компании

Необходимо сделать дополнительную вкладку на сайте www.biotechno.ru под названием "Реализованные проекты", пример во вложении. Но в нашем случае должна быть карта России с разбивкой по регионам, Европы – по странам, Китая. При наведении курсора на регион должно отображаться количество реализованных проектов в данном регионе. Под картой необходимо предусмотреть возможность сортировки проектов по годам(?) и по отраслевым направлениям (например, фармацевтика, промышленная биотехнология, агропищевой сектор и т.п.). При этом при сортировке проектов хотелось бы, чтобы они отображались на карте точками с возможностью открытия описания проекта прямо с карты двойным щелчком мыши с сохранением возможности открытия описания проекта непосредственно из списка. Прошу указать стоимость и сроки выполнения работ. CMS сайта venc 3.0.1525 на PHP.

https://yadi.sk/i/QXn_NVgkkWNFs